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Altın yatırımcısının gözü Fed'de

28.10.2022 - 13:47 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 28 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 986 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1649 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın yatırımcısı haftaya gerçekleşecek olan Fed'in faiz kararını bekliyor.

Altının ons fiyatı, hafta içerisinde 1638 dolar ile 1674 dolar arasında hareket ederken; küresel piyasalar haftaya gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Piyasalar Fed’den 75 baz puan faiz artırımı beklerken; verilecek mesajlarda ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1667 doları, en düşük 1646 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,81 oranında düşüşle 1649 dolardan hareket ediyor.

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GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 994 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 993 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 999,05 lira seviyesini, en düşük ise 985,58 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:28 itibarıyla yüzde 0,76 oranında düşüşle 986,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1624 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 684 liradan işlem görüyor.


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