Altın fiyatları 15 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın yatırımcısının gözü çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanaklarında olurken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda 792 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlarken; bu hafta piyasaların gözü çarşamba günü yayımlanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak. Tutanaklarda Fed’in eylül ayında yapılacak toplantısıyla ilgili ipuçları aranacak.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1802 dolar seviyesini; en düşük 1785 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,90 oranında düşüşle 1786 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1030 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1035 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1040,84 lira seviyesini, en düşük ise 1031,20 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:49 itibarıyla yüzde 0,83 oranında düşüşle 1030,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1697 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 42 liradan satılıyor.

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