Altın yorum 13 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Küresel piyasalar bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarına kilitlendi. Piyasa beklentilerinden farklı, yani sürpriz gelecek bir verinin altın fiyatları üzerinde hareketlilik yaratması bekleniyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, altın fiyatları üzerindeki olası senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Piyasalar nefesini tuttu, ABD eylül ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızı üzerinde belirleyici olacağı için oldukça kritik bir veri.

ABD eylül ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile bugün 15:30’da açıklanacak. ABD enflasyonu ağustos ayında yüzde 8,3 oranında gerçekleşirken, eylül ayında yüzde 8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in faiz artırımlarında gaza basabileceği algısıyla dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını geriletebilir. Enflasyon verisi ekonomistlerin tahminlerinin altında gelir ise, Fed faiz artırımlarında daha ılımlı davranabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Şu anki piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den 75 baz puan faiz artırımı olasılığı yüksek görünüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1675 dolar seviyesini, en düşük 1667 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,03 oranında yükselişle 1673 dolarda hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 997 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 998 lira seviyeden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1000,88 lira seviyesini, en düşük ise 993,38 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:41 itibarıyla yüzde 0,16 oranında yükselişle 1000,23 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1653 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 805 liradan satılıyor.

ABD ENFLASYONU ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Bugün altın fiyatlarına yön verecek en önemli veri Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisinin açıklanmasından sonra, ons altın fiyatlarından önce, asıl takip etmemiz gereken ilk veri ABD 10 yıllıkları olacak.

Enflasyon oranının piyasa beklentisi olan aylık yüzde 0.2 ve yıllık 8.1 üzerinde gelmesi halinde ABD 10 yıllık faiz oranlarının yüzde 4 seviyesinin üzerine hızlı bir tepki vermesini ve devamında da ons altın fiyatının 1667 doların altına sarkacağını tahmin ediyorum. Bu düşüşün devam ederek 1643 doların da altına inmesi halinde bu seyrin 1610 dolara kadar devam etmesini yüksek olasılık olarak görüyorum. Şu andaki baz senaryonun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak tersi durumda ABD enflasyon verisinde belirgin bir gerileme görülecek olursa ABD 10 yıllıklarında yaşanacak geri çekilme ons altın fiyatını olumlu yönde etkileyerek, 1700 dolar üzeri seviyeler yeniden gündeme gelecektir.

Gram altın açısından baktığımızda ise ana tetikleyici etken dolar/TL kurundaki yukarı yön hareketi olacaktır. Kurdaki son günlerde izlediğimiz yatay seyrin artık sonuna geldiğimiz kanaatindeyim ve gram altında gün içi dalgalanmalarda eğer 1000TL altında fiyatlar yakalanırsa bu seviyeden yapılacak alımlar özellikle kasım ayı başındaki Fed toplantısına kadar birtakım kazançlar sağlayacaktır. Şu anda altın fiyatları hakkında yapılabilecek en uzun vadeli sağlıklı tahminin kasım ayı başındaki Fed toplantısına kadar süreyi kapsadığını düşünüyorum. Bu tarihe yaklaşınca altın seyrini yeniden gözden geçirmek gerekecektir.

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