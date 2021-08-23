gram altın fiyatları ka nedar?, ons altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1786 dolar seviyesinde bulunuyor. Özsoy, “Piyasaların gerek Jackson Hole toplantısı ve Powell konuşmasına dair önceden yapacağı satın almalar; gerekse toplantı esnasında ve konuşma sonrasındaki tepkileri çerçevesinde bu hafta ons altında takip altında tutulması gereken hareketlerin 1775 dolar – 1786 dolar kanal hareketinin dışına taşmalar şeklinde öne çıkarıyorum” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 486 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 487 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 488,48 lira seviyesini, en düşük ise 484,67 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.21 itibarıyla yüzde 0.11 oranında yükselişle 486,50 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 276 liradan satılıyor.

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Dolar endeksindeki gevşeme altının ons fiyatını desteklerken ons altın bugün içerisinde en yüksek 1788 dolar seviyesini; en düşük ise 1776 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1786 dolardan işlem gördü.

TOPLANTIDAN GÜÇLÜ BİR MESAJ BEKLEMİYORUM

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Bu haftanın odağında, haftanın son iki iş gününe denk gelen Jackson Hole toplantısı ve özellikle cuma günü Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma olacak. Dolar endeksinde geçen hafta gördüğümüz yılın en yüksek seviyesine karşın, ons altın fiyatının 1773 dolar seviyelerinden daha aşağıya düşmemek için iyi bir destek seviyesinde dayandığını gördük. Bu haftanın başlangıcındaki ilk saatlerde ise ABD 10 yıllıklarında gözlemlediğimiz geri çekilme karşısında ons altının yükseliş yönünde 1786 dolar seviyesini aşma çabasını görüyoruz.

Piyasaların gerek Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell konuşmasına dair önceden yapacağı satın almalar; gerekse toplantı esnasında ve konuşma sonrasındaki tepkileri çerçevesinde bu hafta ons altında takip altında tutulması gereken hareketlerin 1775 dolar – 1786 dolar kanal hareketinin dışına taşmalar şeklinde öne çıkarıyorum. Bu seviyelerin dışına taşmalar olduğunda, o yöndeki hareketlerin kuvvetlenmesini bekliyorum.

Tahminimce Jackson Hole toplantısından Fed’in varlık alım programının azaltılmasına dair güçlü bir mesaj çıkmayacak ve piyasaların bu konudaki beklentisi eylül ayında yapılacak Fed toplantısına ertelenecek. Bu da dolar endeksinde göreceli bir geri çekilme yaratabilir ve ons altın da bundan destek bularak 1786 dolar üzeri denemeler yapabilir. Ancak bu durum haftanın son iki işlem gününe denk geldiği için ons altın yatırımcıları haftanın genelini bekle gör ile geçirebilir.

Gram altın tarafında ise, dolar/TL kurunun özellikle son 10 günün genelinde 8.50TL seviyelerinin altındaki seyrinden kaynaklı olarak 487TL’den daha yukarılarda yerleşemediğini görüyoruz. Ağustos ayının kalanında gram altın tarafında çok sert yukarı hareketler beklemiyorum. Gram altın yatırımcıları ağustos ayının bu son günlerini eylül ayında beklediğim yukarı yönlü hareketler için alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.

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