Altın fiyatları 21 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları piyasanın en kritik gününde yukarı yönlü hareket ederken; yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan Fed kararlarında…

Altın yatırımcısının gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olurken, ons altın fiyatları baskı altında hareketini sürdürüyor. Fed faiz kararını Türkiye saati ile bu akşam 21:00’de açıklayacak. Piyasalar Fed’den 75 baz puan faiz artırımı beklerken, 100 baz puan faiz artırımı da masada bulunuyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1676 dolar seviyesini görürken; en düşük 1661 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,38 oranında yükselişle 1671 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 980 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 987,03 lira seviyesini, en düşük ise 978,15 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:02 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 983,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1638 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 745 liradan işlem görüyor.

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