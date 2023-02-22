  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın yatırımcıları tutanaklara odaklandı! İşte son fiyatlar
‹ Önceki Haber Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor Amazon çalışanları ofise dönmek istemiyor Sonraki Haber › İşte BDDK'nın depremzedeler için attığı adımlar İşte BDDK'nın depremzedeler için attığı adımlar

Altın yatırımcıları tutanaklara odaklandı! İşte son fiyatlar

22.02.2023 - 09:04 | Son Güncelleme :
Altın yatırımcıları tutanaklara odaklandı! İşte son fiyatlar | Altın Haberleri

Bir süredir güç kaybı yaşayan altın yatay seyre yöneldi. Altın yatırımcıları Fed tutanaklarından çıkacak olan detaylara odaklandı.

Altın fiyatları merkez bankalarının alacağı faiz aksiyonu ve Fed'in faiz kararına ilişkin tutanakların açıklanmasına odaklandı. Merkez bankalarının 2023 yılında faiz artırımlarına devam edeceği sinyali ve enflasyon sorununun bir müddet daha süreceğine ilişkin mesajları altını olumsuz etkiliyor.

Bugün özelinde ise altın fiyatlarını etkileyen neden Fed'in toplantı tutanakları oldu. Fed tutanaklarından gelecekte faiz artırımına yönelik çıkacak olan sinyaller altına yön verecek.

Ons altın güne Fed tutanakları öncesinde güne 1834 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1834 dolar, en yüksek de 1838 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1835 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYİRDE

Gram altın da ons altına paralel olarak sakin seyir izliyor. Gram altın güne 1112 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1110 lira, en yüksek de 1115 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1113 liradan alıcı buluyor.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Analistler ons altının 1900 dolar seviyesine yükselmeden 1800 dolar seviyelerini test edebileceğini belirtirken bugün için ons altında destek olarak 1830 dolar, direnç olarak ise 1867 doları ön plana çıkardı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları TSİ 22:00'de açıklanacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.109 Değişim: -0,79% Hacim : 48.867 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 5.084 22.02.2023 Yüksek 5.175
Açılış: 5.163
18,8713 Değişim: 0,03%
Düşük 18,8057 22.02.2023 Yüksek 18,8816
Açılış: 18,8663
20,0569 Değişim: -0,17%
Düşük 20,0000 22.02.2023 Yüksek 20,3074
Açılış: 20,0914
1.115,44 Değişim: 0,21%
Düşük 1.110,14 22.02.2023 Yüksek 1.117,63
Açılış: 1.113,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.