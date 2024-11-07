Altın yatırımcıları dikkat! İşte son fiyatlar

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Altın fiyatlarında sert düzeltme hareketi dün yaşandı. ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazandığının belli olmasıyla birlikte yüzde 2'ye yakın düşüşler kaydedildi ve gram altın 2915 liraya kadar geriledi.

Bugün de altın fiyatları tatsız seyrediyor ve düşüş eğilimi öne çıkıyor.

KRİPTO PARALAR GÜÇLENDİ

Kripto para birimleri Trump'ın seçilmesiyle rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Bitcoin 76 bin 276 puana kadar tırmandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2660 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2643 dolar, en yüksek de 2664 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2656 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2924 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2906 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2919 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

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Kapalıçarşı'da gram altın 3004 liradan alınırken 3047 liradan satılıyor.