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Altın ithalatı düşüşünü sürdürüyor

09.10.2023 - 06:50 | Son Güncelleme :
Altın ithalatı düşüşünü sürdürüyor | Altın Haberleri

Hükümetin aldığı önlemler neticesinde altın ithalatında gerileme sürüyor. Bu durum cari açıkta da iyileşmenin meydana gelmesine yardımcı oluyor.

Altın ithalatı Eylül ayında son 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.  BİST Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı düştü. Açıklanan verilere göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 14 bin 961 kg oldu. Bir önceki ayda kaydedilen 21 bin 223 kg ithalatın yüzde 29,5, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 39 bin 32 kg ithalatın yüzde 61,7 altında kalındı. Altın ithalatı Mayıs ayında görülen 13 bin 426 kg'nin ardından en düşük seviyesini görmüş oldu.

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MART'TAN SONRA EN YÜKSEK RAKAM GÖRÜLDÜ

Aynı ayda 106 bin 807 kg ile bu yıl Mart ayından görülen 123 bin 153 kg ithalatın ardından en yüksek ikinci rakama ulaşıldı.

Yılın ilk 9 ayında toplam altın ithalatı 257 bin 393 kg, gümüş ithalatı 671 bin 331 kg seviyesine ulaştı.


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