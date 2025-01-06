Altın için uzmanlar konuştu... Uluslararası piyasalar neler bekliyor? Yatırımcılar dikkat

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Para yöneticileri, değerli metalin 2010'dan bu yana en büyük yıllık kazancını elde ettiği 2024 yılının ardından, altında yükselişin devam etmesi için pek çok neden görüyor.

Kıymetli metal geçen yıl yüzde 27 artarak rekor seviyelere ulaştı ve ons başına neredeyse 2 bin 800 dolara yükseldi. Bu yükselişte üç ana faktör etkili oldu: başta Çin ve diğer gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının büyük alımları; Federal Rezerv'in parasal genişlemeye giderek getirisi olmayan altını daha cazip hale getirmesi ve altının Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar da dahil olmak üzere süregelen jeopolitik gerginliklerin ortasında güvenli bir liman olarak tarihsel rolü.



Bu etkenler 2025'e kadar aşağı yukarı değişmeden kalmaya devam edecek. Ancak yatırımcılar Donald Trump'ın ikinci dönemine ve yeni başkanın ticaret akışları, enflasyon ve küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisine de hazırlıklı. Bu beklenti, serveti korumanın ve olası olumsuz şoklara karşı korunmanın bir yolu olarak altın alımını teşvik etmeye devam ediyor.

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Pacific Investment Management Co. portföy yöneticisi Greg Sharenow, külçe altın alımları yoluyla yatırım çeşitlendirmesinin “devam edecek bir trend” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Merkez bankalarının ve yüksek net değere sahip ailelerin altını cazip bulmaya devam etmesini bekliyoruz.”

Bir uçta, ABD'li hedge fonu Quantix Commodities, varlıklarının yüzde 30'unu altına yatırmış durumda; bu oran metalin Bloomberg Emtia Endeksi'ndeki ağırlığının neredeyse iki katı. Üst düzey yönetici Matt Schwab, altının 2025'te 3 bin dolara yükselmesini bekleyen Qunatix'in bu yıl boyunca aşırı ağırlıklı pozisyonunu korumayı planladığını söyledi.



Wall Street bankalarındaki satış tarafı stratejistleri de yükselişte. Bank of America Corp. ve JP Morgan Chase & Co. külçe altının bu yılın sonuna kadar 3 bin dolara ulaşacağını tahmin ederken, UBS AG 2 bin 900 dolar görüyor. Spot altın Ocak ayının başında ons başına 2 bin 600 doların üzerinde işlem görüyordu.

Elbette altın 5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana düşüşte. Metal, Trump'ın zaferine ilişkin piyasa coşkusunun ortasında dolar, borsa ve Bitcoin'deki ralli sırasında kaybetti.



Ancak uzun vadede, yeni gümrük vergileri olasılığının ticaret gerilimlerini hızlandırdığı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığı görülüyor. Ekonomistler ve analistler Trump'ın önerdiği önlemlerin enflasyonu körükleyeceğini ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme yolunu zorlaştıracağını düşünüyor.



Fed yetkilileri, 2024'ün son toplantısında beklenen çeyrek puanlık indirimi yaptıktan sonra, 18 Aralık'ta 2025 için sadece iki faiz indirimi sinyali verdi ve borçlanma maliyetlerini ne kadar hızlı düşürmeye devam edebilecekleri konusunda daha temkinli davrandı.

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Külçe altının yıl sonuna kadar 2 bin 800 dolara yükseleceğini düşünen DWS Group Emtia Başkanı Darwei Kung, “Yeni Trump politikasıyla ticari ilişkiler kötüleşirse, hisse senedi piyasasının olumsuz tepki verdiğini görebiliriz. Altın böyle bir riske karşı korunmak için elde tutulacak iyi bir varlık olacaktır" dedi.



Dünyanın geri kalanı için, ABD ile olası ticaret savaşları merkez bankacılarını gevşeme hızını artırmaya sevk edebilir. İsviçreli Frontier Commodities'in yönetici ortağı Aline Carnizelo'ya göre bu senaryo altının performansını artıracak ve fiyatlar bu yıl 2 bin 800 doların üzerinde işlem görecek.



New York'taki Rose Advisors'ta portföy yöneticisi olan Patrick Fruzzetti, Trump'ın ilk kez göreve geldiği dönemle şimdiki dönem arasındaki en büyük farkın bütçe açığı harcamalarının seviyesi olduğunu söyledi. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, ABD'nin borç yükü 2019 sonunda 17 trilyon doların altındayken yaklaşık 28 trilyon dolara yükseldi ve federal açığın 2025'te gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sını aşacağı tahmin ediliyor.



Kendi adını taşıyan fonunun yaklaşık yüzde 12'sini dolaylı olarak altına ayıran Jeff Muhlenkamp, ABD hükümetinin borcunu geri ödeme kabiliyetine ilişkin endişelerin bazı yatırımcıları Hazine tahvillerine para yatırmaktan caydırabileceğini söyledi.

Fruzzetti, yeni yönetimin federal açığı kontrol altına alma taahhüdü için “Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur”. Bana aksini gösterene kadar altın pozisyonumu küçültmeyeceğim" dedi.