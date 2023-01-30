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Altın için kritik 2 gün! Hafif yükseliş başladı

30.01.2023 - 08:15 | Son Güncelleme :
Altın için kritik 2 gün! Hafif yükseliş başladı | Altın Haberleri

Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi altına olan talebi yükseltiyor. Fed'in faiz kararı ve politika senaryoları da altın fiyatları üzerinde etkili olacak.

Altın fiyatların haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yaptı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi nedeniyle yatırımcılar yönünü altına çevirdi.

Ons altın güne 1927 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1924 dolar en yüksek de 1934 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,35 oranında yükselişle 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLENİYOR

Gram altın da ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yükseliş hareketi gösteriyor. Gram altın güne 1164 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1163 lira, en yüksek de 1170 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,35 oranında primle 1169 liradan alıcı buluyor.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARINA DİKKAT

Uzmanlar 1930 doların üzerinde kalınması halinde 1942-1949 dolar seviyelerine doğru yükseliş hareketi bekliyor. Direncin kırılamaması durumunda ise 1905 dolar desteğine kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyorlar.

FED'İN KARARI ETKİLİ OLACAK

1 Şubat'ta Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve bunun akabinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar için önem arz ediyor. Açıklamalar sonrasında altının yönü yeniden tayin edilecek.


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