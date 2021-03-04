gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 4 Mart altın yorum

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"Altın için aşağı yönlü riskler baskın"

04.03.2021 - 11:07 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 411 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1714 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 408 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 410 liradan başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 408.88 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 414.16 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 14.22 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 411.16 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 755 liradan satılıyor.

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Kararsız seyrini sürdüren ons altın gün içerisinde en yüksek 1721 dolar seviyesini, en düşük ise 1706 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.04 oranında yükselişle 1714 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER BASKIN
Yatırım Finansman Menkul Değerler

Altındaki geri çekilme devam ederken faizlerin de yükselişini  sürdürmesi altındaki olası tepki alımını engelliyor. 1720 desteğinin  de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği  oluşabilir. 1700 bölgesine doğru geri çekilmeler kısa vadede  yavaşlayabilir fakat altın için aşağı yönlü risklerin baskın olduğu  görüşünü koruyoruz. 

Dirençler    1765.00    1795.00    1815.00
Destekler    1700.00    1675.00    1640.00

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
ALB Forex

Ons altında, derinleşen satışların ardından 1700 destek seviyesi  test edildi. Sabah saatlerinde gelen tepki alımları ile hafif  yükselişin görüldüğü ons altında, yukarı alanda 1740 seviyesi ilk  direnç olarak izlenebilir. Ana direnç bölgesi olarak izlediğimiz 1760  seviyesi üzerine geçilmedikçe Fibo (61.8) ve düşüş kanalı destek  bölgesine denk gelen 1685 seviyesine doğru satış baskısı devam  edebilir.

Dirençler:  1740 / 1760 / 1788
Destekler: 1700 / 1685 / 1660

Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü  bozdu. Kanal direncinin üzerinde fiyatlanan ve 30 mumluk ortalamanın  altında seyreden fiyat, doji görüntüsü oluşturuyor. Yön tayin etmeye  çalışan gram altın için 407.25 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Fiyatta pozitif bir görünüm oluşursa 414.30 seviyesi direnç olarak  takip edilebilir.

Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90


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