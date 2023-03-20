Altın hareketli seyrediyor! Neler bekleniyor... | Altın Haberleri

Altın fiyatları Credit Suisse ve UBS'in birleşmesinin ardından düşüş gösterse de ons altındaki güçlenme rüzgarı terse çevirdi. Ons altın 1 yılın zirvesine çıkarken gram altın rekor üstüne rekor kırıyor.

UBS'in Credit Suisse'yi alması altın fiyatlarını daha da yükseltmeye başladı. Ons altın 1 yılın zirvesine çıktı. ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse'in zor duruma düşmesine ve UBS tarafından satın alınmasıyla sonuçlandı.

Küresel boyutta endişe haline gelen banka iflasları ve birleşmeleri altına olan talebi artırdı.

2000 DOLARI AŞTI

Ons altın fiyatları 2009 dolara kadar yükseliş yaşadı. 2010 dolar sınırından dönen ons altın güne 1987 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1968 dolar en yüksek de 2009 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 2006 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın güne 1214 lira seviyesinden başladı. Altın gün içinde en düşük 1202 lira, en yüksek de 1229 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yüzde 1'e yakın yükselişle 1226 liradan işlem görüyor.

FED'İN KARARI ALTINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararıyla birlikte altının yönünü tayin etmesi bekleniyor. Fed'in son bankacılık krizlerinden dolayı faiz artırmada imtina edeceği bekleniyor.

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