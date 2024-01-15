Altın zirveye yakın seyrediyor! Uzmandan çarpıcı tahmin... Altının gramı ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Gram atın fiyatları, geçtiğimiz cuma yayınlanan ABD enflasyon verileri sonrası rekor kırarken, haftaya ise 1991 TL ile zirveye yakın başladı. Altının gramı Kapalıçarşı'da 2070 TL'den alıcı bulurken kısa vadede gram fiyatının 2100 lira üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Eren Sakarya / Hurriyet.com.tr

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası altının gramı 1992 TL'ye çıkarak rekor kırmıştı. Gram altın fiyatları pazartesiye 1991 liradan başlaydı. Saat 12:30 itibarıyla 1989 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise altının gramı 2070 lira seviyelerinde. Peki bu yükseliş sürecek mi? Altının gram fiyatı ne olacak?

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ONS FİYATI 2150 DOLARI AŞABİLİR



Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimi beklentisi ile değil, çatışmaların yarattığı jeopolitik gerginlikler ve yükselen petrol fiyatının da dolar/ons fiyatına etki ettiğini ifade ediyor. Yıldırımtürk "2055 dolar civarında seyreden altının ons fiyatını ilk etapta 2150 dolar seviyesinde görebiliriz" ifadelerini kullandı. Brent petrolün varil fiyatı 78 doların hemen altında seyrediyor.

GRAM FİYATI KAPALIÇARŞI'DA 2100 LİRAYI GEÇEBİLİR



Dolar fiyatının bugünlerde 30 TL düzeyinde olduğu ve TCMB'nın dolar fiyatını aylık mevduat faizi kadar artırmaya müsade eden, kontrollü kur politikası uyguladığı, bu gerekçe ile dolar fiyatının şubat ayı başında 31 TL olabileceği söyleyen Yıldırımtürk "Bu nedenle halen 2070 TL olan 24 Ayar altının gram fiyatının ay sonuna veya şubat ayı başına kadar 2100 TL olma olasılığı bulunuyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verileri aylık bazda yüzde 0,1 azalış ve yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında kalmıştı. ABD Merkez Bankası'nın daha önce yayımladığı tutanaklara göre 2024 yılında bankanın faiz indirimlerine gitmesi beklenirken, son enflasyon verileri ışığında bu indirimlerden ilkinin uzmanlar tarafından Mart ayının sonunda yapılacağı öngörülüyor.

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