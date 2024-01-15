Almanya ekonomisi 2023 yılında küçüldü | Ekonomi Haberleri

Almanya ekonomisi enerji fiyatları, yüksek faiz oranları ve azalan dış talep nedeniyle 2023 yılında küçüldü.

Almanya ekonomisi, yayınlanan resmi verilere göre 2023 yılında hafif küçüldü. Federal istatistik kurumu Destatis'in yayınladığı ön rakamlara göre üretim yıllık bazda yüzde 0,3 oranında daraldı. Ajansın yine ön rakamlarla hesapladığına göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yılın son çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla muhtemelen yüzde 0,3 oranında bir düşüş gördü.

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AFP'de yer alan bilgiye göre Destatis'ten Ruth Brand, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Almanya'da genel ekonomik kalkınma, çok sayıda krizin damgasını vurduğu bir ortamda 2023'te sekteye uğradı" dedi. Ayrıca ajans üçüncü çeyreğe ilişkin rakamı da yüzde 0,1'lik daralmadan durgunluğa revize etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Alman ekonomisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının enflasyonu ve enerji maliyetlerini artırmasından bu yana ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Fiyat artışları enerjiye aç olan imalat sektöründe keskin bir gerilemeye sebep olurken, kilit ticaret ortağı Çin'den gelen zayıf talep ve euro bölgesindeki agresif faiz artışları Almanya'nın sıkıntılarını daha da artırdı.

Uluslararası Para Fonu Almanya'nın 2023'te büyümeyen tek büyük gelişmiş ekonomi olacağını öngördü.

Nihai rakamlarla doğrulandığı takdirde 2023 yılının, Almanya ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 4,9 oranında küçüldüğü 2020'den bu yana en zayıf yılı olacağı anlamına geliyor.

Almanya Merkez Bankası yakın zamanda yüzde 0,4'lük bir büyüme öngörürken 2024'te ılımlı bir toparlanmanın başlaması bekleniyor.

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