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Altın fiyatlarında son durum

21.03.2023 - 08:26 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında son durum | Altın Haberleri

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesinde temkinli hareket etmeye başladı.

Fed kritik faiz kararını yarın açıklayacak ve öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. ABD'de bankaların batmasıyla birlikte Fed'in hızlı faiz artırım adımlarından imtina edeceğini ve faizin daha ılımlı yükseliş içine gireceği beklentisi yükseldi ancak bu seyir gram altında tarafında terse döndü.

Dün 2009 dolara kadar yükselen ons altın bugün güne 1978 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1958 dolar, en yüksek de 1985 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yatay seyirle 1961 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın güne 1209 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1197 lira, en yüksek de 1214 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yatay seyirle 1199 liradan işlem görüyor.

1950 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Ons altın için 1970 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde desteğin 1950 dolara gerileyebileceğini belirten analistler 1992 ve 2005 doları ise direnç olarak öne çıkardı.


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