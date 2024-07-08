Altın fiyatlarında yükseliş... İşte son durum | Altın Haberleri

Altına olan talebin artması fiyatları da yukarı çekmeye başladı. Ons altındaki pozitif seyir gram altına da yansıdı. Gram altın 2512 liraya kadar yükseldi.

Küresel piyasalar dev merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor.

AB'nin ardından ABD tarafında da faiz indirimi beklentileri artarken Fed yetkilileri tek veriye bakılmaması gerektiğini ve verilerin devamlılığının önemli olduğuna ilişkin açıklamalarına devam ediyor.

Ons altın güne 2391 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2380 dolar, en yüksek de 2391 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2381 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2511 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2495 lira en yüksek de 2512 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2501 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2498 liradan alınırken 2511 liradan satılıyor.

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