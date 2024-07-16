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Altın fiyatlarında yeni rekor

16.07.2024 - 07:10 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında yeni rekor | Altın Haberleri

Gram altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 2589 liraya kadar yükseldi.

ABD'de faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Gram altın da yükseliş trendine girdi.

ABD'de takip edilen ve faizin düşmesi için en önemli veriler arasında yer alan enflasyonda düşüş gerçekleşti. Böylece Fed'in faiz indirmesi için elini güçlendiren veri altın fiyatlarını yükseltti.

Ons altın güne 2422 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2420 dolar, en yüksek de 2431 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2426 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2568 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2565 lira, en yüksek de 2582 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2577 liradan alıcı buluyor. Tarihi yüksek seviyesi ise 2589 lira oldu.


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