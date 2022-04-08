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Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor! 8 Nisan gram altın fiyatları

08.04.2022 - 12:39
8 Nisan ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 916 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1932 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor. Altın yatırımcısının bir gözü Rusya-Ukrayna savaşında olurken; diğer gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikasında olmayı sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1935 dolar seviyesini; en düşük ise 1927 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında yükselişle 1932 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 918 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 915 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 918,07 lira seviyesini, en düşük ise 913,84 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:30 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 916,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 162 liradan işlem görüyor.

 


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