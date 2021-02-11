gram altın, ons altın, altın yorum, 11 Şubat altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 415 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1842 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 417 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 416 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 415.52 lira seviyesini, en yüksek ise 418.81 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.23 itibarıyla yüzde 0.44 oranında düşüşle 415.89 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1847 dolar seviyesini, en düşük ise 1834 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.03 oranında düşüşle 1842 dolardan işlem gördü.

ALTINDA KISA VADELİ BANT HAREKETİ BEKLİYORUZ

Ziraat Yatırım

Yaşanan düşüşlerin ardından bu hafta toparlanmaya çalışan değerli maden dün hafif yükselişle günü 1.842,5 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin şu aşamada yükselmekte zorlanması ve dolardaki baskının belirginleşmesi değerli maden için destekleyici. Diğer yandan, dün enflasyon verisinin zayıf gelmesi enflasyonist beklentileri azaltması değerli madende toparlanmayı devam etmesini engellediği söylenebilir. Bu çerçevede, değerli madende kısa vadeli bant hareketi bekliyoruz ki 1.827 - 1.858 hareket alanı olarak izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında yukarıda 1.865 direnci, aşağıda ise 1.815 desteği izlenebilir.

SATIŞ DENEMELERİNE RAĞMEN TEPKİ ÇIKIŞI GÜCÜNÜ KORUYOR

Meksa Yatırım

Tepki yükselişi sürüyor. İlk destekler 1.833 ve 1.828 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.815 ve 1.807-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.863 ve 1.875 seviyelerinde. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Sonraki dirençler ise 1.900 ve 1.920 noktalarında bulunuyor. Henüz işlerlik kazanmayan 30 dk’lık grafikte belirginleşen ve çıkış formasyonlarından “ters obo” izlenmeye devam edilebilir. Satış denemelerine rağmen tepki çıkışı gücünü koruyor.

1.820 ALTINDA SATIŞ BASKISININ DEVAMI BEKLENMELİDİR

Vakıf Yatırım

ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.860 direncini geçmekte zorlanıyor. Kısa vadede 1.860 seviyesini ilk direnç, 1.820 seviyesini ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 1.860 seviyesi aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin tekrar hız kazanması beklenebilir.

1.820 altında ise satış baskısının devamı beklenmelidir. Ons altında anlamlı bir yükseliş için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü seyrin hız kazanması belirleyici olacaktır. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.

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