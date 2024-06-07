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Altın fiyatlarında son durum

07.06.2024 - 08:14 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında son durum | Altın Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan indirmesinin ardından altın yatırımcılarını heyecanlı bekleyiş sardı. AMB'yi Fed'in de takip etmesi bekleniyor ancak en yakın Eylül ayında faiz indirimi ihtimali bulunuyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından tutarsız hareketlilik devam ediyor. Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararına odaklanan altın, Fed'in kararını büyük merakla bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın öncülüğünde başlayan faiz indirimi furyasının Fed'e de sirayet etmesi beklentisi artıyor.

ABD'de ise enflasyonda kalıcı düşüşün şekillenmesiyle birlikte faiz indiriminin gerçekleşeceği beklentisi hakim durumda. Fed faiz kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.

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ALTIN FİYATLARINDA NELER OLUYOR?

Ons altın güne 2376 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2369 dolar, en yüksek de 2387 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2386 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2459 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2453 lira, en yüksek de 2477 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2477 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2474 liradan alınırken 2492 liradan satılıyor.


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