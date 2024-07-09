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Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu?

09.07.2024 - 09:56 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 490 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 2 bin 480 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde bir önceki kapanışın 0,4 üzerinde 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Analistler, ABD ekonomisinde makroekonomik verilerin yavaşlamanın devam ettiğine işaret ettiğini ancak Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda hala temkinli duruşlarını koruduklarını kaydederek, Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını güçlendirebileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e gerilerken, Fed'in yayımladığı verilere göre ülkede tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Powell'ın konuşması öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 78 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 98 ile fiyatlanıyor.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.


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