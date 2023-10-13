Altın fiyatlarında sert yükseliş | Altın Haberleri

Altın fiyatları güçlü yükselişe geçti. İsrail-Hamas arasındaki savaşın etkisiyle altın fiyatları primli seyretmeye devam ediyor.

Ortadoğu'daki sıcak ortamdan etkilenen altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Savaş ortamlarında psikolojik olarak yükselişe geçen altın kısa sürede yatırımcısına kazanç sağladı.

Uzun süredir stabil kalan altının yükselişindeki ana neden İsrail-Hamas çatışması oldu. Altın fiyatları ABD ekonomisindeki yüksek enflasyon ve Fed'in faizleri hızlı artırmasından dolayı gerileme yaşıyordu.

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ABD'de son açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu durum altın için olumsuz hava yaratması beklenirken savaş nedeniyle altın prim yapmaya devam etti.

ONS ALTINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Ons altın son 6 işlem gününde yükseliş gösterdi. 6 Ekim 2023 tarihinde başlayan yükseliş hareketi günümüze kadar devam etti. Ons altın 6 günde yüzde 6'ya yakın yükseliş gösterdi. Ons altın güne 1869 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1867 dolar, en yüksek de 1919 doları gördü. Şu sıralar 1914 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle gram altın güne 1666 liradan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1663 lira, en yüksek de 1715 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1711 liradan işlem görüyor. Son 6 günde gram altında yükseliş yüzde 6 seviyelerinde gerçekleşti.

PETROLDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Savaşla birlikte petrol fiyatlarında hızlı yükseliş gerçekleşti. Petrol bugün yüzde 5'e yakın primle 90 dolar sınırında hareket ediyor.

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