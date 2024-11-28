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Altın fiyatlarında sakin duruş

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında sakin duruş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:48

Altın fiyatları son gelişmeler ışığında sakin seyretmeye başladı.

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Altın yatırımcıları rekor beklerken durağan seyir hakim olmaya devam ediyor. Tarihi yüksek seviyesinden gerileyen altın fiyatları yükselme çabası içinde olsa da gerekli ivmeyi yakalayamıyor.

Orta Doğu'daki çatışma ortamının ateşkesle durması, ABD seçim rehavetinin sona ermesi gibi etkenler altındaki tansiyonu geriletti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2637 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2621 dolar, en yüksek de 2638 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2630 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2936 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2919 lira, en yüksek de 2938 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2930 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3015 liradan alınırken 3058 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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