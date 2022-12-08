Altın fiyatları 8 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının etkisiyle geriledi. Ons altın gün içerisinde 1781 dolara kadar gerilerken, gram altın ise 1067 liraya kadar değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘nükleer savaş’ açıklamalarından sonra risk iştahı azaldı. Bu gelişmeyle beraber güvenli liman etkisiyle dolar endeksi güçlenirken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları değer kaybına yöneldi.

Hafta genelinde ons altın fiyatları, 1765 dolar ile 1810 dolar arasında dalgalanırken; bugün dünkü kapanış fiyatına göre geriliyor. Ons altın bugün en yüksek 1788 doları, en düşük 1781 doları görürken; saat 12:11 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1784 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBINDA

Gram altının fiyatı yeni güne yatay seviyeden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1072,39 lira seviyesini, en düşük 1067,44 lirayı gördü. Gram altın, ons altın fiyatında düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:22 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 1069,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1769 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 283 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1068 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1069 lira seviyeden başladı.

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