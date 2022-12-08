  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatlarında ‘Putin’ etkisi
‹ Önceki Haber En fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? En fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte

Altın fiyatlarında ‘Putin’ etkisi

08.12.2022 - 12:30 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 8 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının etkisiyle geriledi. Ons altın gün içerisinde 1781 dolara kadar gerilerken, gram altın ise 1067 liraya kadar değer kaybetti.

Küresel piyasalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘nükleer savaş’ açıklamalarından sonra risk iştahı azaldı. Bu gelişmeyle beraber güvenli liman etkisiyle dolar endeksi güçlenirken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları değer kaybına yöneldi. 
Hafta genelinde ons altın fiyatları, 1765 dolar ile 1810 dolar arasında dalgalanırken; bugün dünkü kapanış fiyatına göre geriliyor. Ons altın bugün en yüksek 1788 doları, en düşük 1781 doları görürken; saat 12:11 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1784 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBINDA

Gram altının fiyatı yeni güne yatay seviyeden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1072,39 lira seviyesini, en düşük 1067,44 lirayı gördü. Gram altın, ons altın fiyatında düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:22 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 1069,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1769 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 283 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1068 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1069 lira seviyeden başladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.856 Değişim: 0,60% Hacim : 99.041 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.711 08.12.2022 Yüksek 4.859
Açılış: 4.823
18,6468 Değişim: 0,05%
Düşük 18,6193 09.12.2022 Yüksek 18,6616
Açılış: 18,6381
19,6908 Değişim: 0,02%
Düşük 19,6559 09.12.2022 Yüksek 19,7268
Açılış: 19,6875
1.073,43 Değişim: 0,15%
Düşük 1.071,61 09.12.2022 Yüksek 1.074,27
Açılış: 1.071,85
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.