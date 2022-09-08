Altın fiyatları 8 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; ons altın 1722 dolara kadar, gram altın ise 1010 liraya kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların dünyada güç kaybetmesinden destek bularak bugünkü işlemlerde 1722 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle, küresel enflasyon oranlarında düşüş bekleniyor. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımında hızını azaltabileceği anlamına geldiğinden, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde baskı yaratıyor. Test korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükseliyor.

Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) 'Bej Kitap' raporunda, gelecekteki ekonomik büyüme için görünümün genel olarak zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu. Fed faiz kararını 21 Eylül’de açıklayacak. Piyasalar bugün ise, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasını takip edecek.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1722 dolar seviyesini, en düşük 1713 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,06 oranında yükselişle 1719 dolarda işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1003 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1006 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1010,30 lirayı, en düşük 1004,16 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:00 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 1008,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1670 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 864 liradan işlem görüyor.

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