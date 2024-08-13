Altın fiyatlarında neler oluyor? | Altın Haberleri

Orta Doğu'daki gerilimin artması nedeniyle altın fiyatları güç kazanmıştı. Bugün ise hafif gerileme görülmeye başlandı.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilimin artması, ABD'nin savaş gemilerini Orta Doğu'ya yönlendirmesi altın fiyatları üzerinde etkili olmuş ve gram altın dün 2671 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bugün ise altın fiyatlarında hafif gerileme görüldü.

Ons altın güne 2472 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2460 dolar, en yüksek de 2477 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar yüzde 0,35 oranında düşüşle 2464 dolardan alıcı buluyor.

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Gram altın güne 2669 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2651 lira, en yüksek de 2670 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar yüzde 0,54 oranında düşüşle 2655 liradan alıcı buluyor.

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