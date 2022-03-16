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Altın fiyatlarında ‘Fed’ tepkisi!

16.03.2022 - 21:51 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında ‘Fed’ tepkisi! | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası, 24 ay aradan sonra faiz oranlarında değişikliğe giderken; beklentiler dahilinde politika faizini artırdı. Altının ons fiyatı, ilk tepki olarak yükselirken; sonrasında dolar endeksindeki harekete bağlı olarak iki yönlü sert dalgalandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya sonraki toplantılardan birinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti. Yılın geri kalanı için ise 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi. 

Fed en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed, ABD’nin 40 yılın zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1907 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1916 dolar seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Ons altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar seviyesinde hareket etti.

Dolar endeksi Fed sonrası 99 seviyesinin üzerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,76 oranında düşüşle 98.34 seviyesine geriledi. Brent petrol 97 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1.0987 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1.0950 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 2,19'da bulunurken; sonrasında yüzde 2,2480 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda ise yüzde 2,1740 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin Fed öncesi 40 bin 425 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda yüzde 1,38 oranında yükselişle 40 bin 59 dolarda işlem görüyor. DolarTL ise yatay seyrini sürdürüyor.

OLASI SENARYOLAR NELER?
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Fiyatlamalara bakarsak karar öncesi ile sonrası arasında önemli bir farklılık yok. Ancak karar setinin etkisi ne olur derseniz ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönde alanı görece genişleterek yüzde 2,50 -2,75’e taşıması mümkün. Bu da ons altında bir yandan yukarı yönde hareketleri frenlerken bir yandan da 1800-1850 dolar bandının yeniden ziyaret edilmesine neden olabilir.

Dow Jones gün özelinde yükselişi sürdürüyor. Ritmik açıdan rüzgarı arkasında hissettiği bir parkurda bu ölçülü şahin Fed tonu ile karşılaşması en önemli avantajı. Yakın vadede negatif bir etkisi olacağını da sanmıyorum.

Ancak önümüzdeki aylarda faiz oranlarının görece yüksek, büyümenin görece ılımlı kalması başta ABD tüm borsa endekslerinde yukarı yönlü potansiyeli görece daraltabilir. Daha somut ifade etmek gerekirse ben 2022 yılında Dow Jones endeksinde olası yeni tepenin cari değerin yüzde 12-15 ötesi ile limitli kalabileceği bunun tüm borsa endeksleri üzerinde de etkili olabileceği görüşündeyim.


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