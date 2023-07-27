Altın fiyatlarında Fed etkisi | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar küresel piyasalarda doların gevşemesine neden oldu. Bu durum da altın fiyatlarını yükseltti.

Altın fiyatları Fed'den sonra hareketlilik göstermeye başladı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimi olmayacağını, verilere göre hareket edileceğini, Eylül toplantısı için faiz artırımı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Piyasalar tarafından beklenen açıklamaları yapan Powell volatiliteye sebep olmadı.

Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar küresel piyasalarda güç kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 20 Temmuz'dan bu yana görmediği 1982 dolara kadar çıktı.

Ons altın güne 1971 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1970 dolar, en yüksek de 1982 doları gördü.

Gram altın ise güne 1707 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1701 lira, en yüksek de 1716 lira seviyesi görüldü.

Uzmanlar destek olarak sırasıyla 1976 dolar ve 1966 doları öne çıkarırken direnç olarak 1987-2002-2011 doları gösterdi. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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