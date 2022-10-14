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Altın fiyatlarında ‘Fed’ baskısı

14.10.2022 - 13:19 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 14 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları sonrası Fed’in faiz artışında agresif davranabileceği beklentisiyle baskı altında hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon rakamları sonrası haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. ABD eylül ayı manşet enflasyonu yüzde 8,2 gelirken, piyasa beklentisi yüzde 8,1 seviyesindeydi. ABD çekirdek enflasyonu da ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelerek 40 yılın zirvesini yeniledi.

Kritik veri sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında gaza basabileceği beklentisiyle dünkü işlemlerde, ons altın fiyatları 1642 dolara kadar gerilerken; dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükseldi. Ons altın fiyatları, haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürüyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1671 dolar seviyesini, en düşük 1650 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,73 oranında düşüşle 1653 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 985 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 998 lira seviyeden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 998,45 lira seviyesini, en düşük ise 986,21 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:04 itibarıyla yüzde 0,50 oranında düşüşle 989,23 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1638 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 737 liradan satılıyor.

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