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Altın fiyatlarında ABD verisi etkisi

15.08.2023 - 16:42 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında ABD verisi etkisi | Altın Haberleri

ABD'de perakende satış verisinin güçlü gelmesiyle birlikte ons altın 1900 doların altına geriledi. Gram altın ise 1648 liraya kadar düştü.

ABD'de enflasyon sorunu devam ediyor. Enflasyonu düşürmek için faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası Fed, son açıklanan verilerde enflasyon konusunda başarı sağlayamadı. ABD'de perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında yükseliş yaşadı. Beklenti ise yüzde 0,4 oranında artış olacağıydı.

Haziran ayı perakende satış verisi yüzde 0,3 olarak revize edildi.

PERAKENDE SATIŞLARDAKİ ARTIŞ ONS ALTINI DÜŞÜRDÜ

Perakende satışlardaki artışın etkisi olarak Fed'in faiz artırım sürecini sürdürmesi beklentisini artırdı. Bundan dolayı da altın fiyatları olumsuz etkilendi. Bunun sebebi de enflasyon yüksek kalırsa Fed faiz artırımlarına devam edecek ve doların güçlü duruşu da hakim olacak. Bu sebepten ötürü de altına olan talebin gerilemesi bekleniyor.

Ons altın güne 1907 dolardan başladı. Gün içinde en düşük ABD perakende verisi açıklandığında 1896 dolara, en yüksek de 1908 dolara çıktı. Şu sıralar ons altın 1901 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Ons altındaki düşüşün etkisi gram altına da yansıdı. Gram altın güne 1656 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1648 lira, en yüksek de 1660 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1653 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN İÇİN DİRENÇ 1907 DOLAR

Uzmanlar ons altında direnç noktasının 1907 dolar olduğunu ve bu seviyesinin üzerine çıkılması halinde 1921 dolara yükselişin devam edeceğini belirtirken 1902 doların altında kalındıkça 1870 dolara doğru hareketin olabileceğini de öne sürdü. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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