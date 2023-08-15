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ABD'de perakende satışlar arttı

15.08.2023 - 16:33 | Son Güncelleme :
ABD'de perakende satışlar arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de perakende satışlar enflasyonu dizginlemek için kullanılan faizdeki yükselişe rağmen güçlü şekilde arttı.

ABD ekonomisindeki enflasyon etkilerini sürdürüyor. Fed'in faiz artırmasına rağmen enflasyonu tam olarak dizginleyemediğinden dolayı perakende satışlar yükseldi. ABD'de perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında yükseliş yaşadı. Beklenti ise yüzde 0,4 oranında artış olacağıydı.

Haziran ayı perakende satış verisi yüzde 0,3 olarak revize edildi.


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