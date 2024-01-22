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Altın fiyatları ABD'ye odaklandı

22.01.2024 - 08:34 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ABD'ye odaklandı | Altın Haberleri

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. ABD'de açıklanacak olan çekirdek PCE verisi ve faiz kararı altının kaderini belirleyecek.

ABD ekonomisindeki gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ekonomisine yönelik enflasyon verisinin yükseliş göstermesi, Fed'in faiz indirme ihtimalini düşürdüğünden dolar güç kazanırken altın gerileme gösterdi.

Fed'in faiz indirimi ihtimalini erken fiyatlayan altın, düşüş yaşıyor.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın güne 2029 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2021 dolar, en yüksek 2032 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2023 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Komisyonsuz gram altın güne 1970 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1962 lira, en yüksek de 1974 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1965 liradan işlem görüyor.

BANKALARDA ALTIN

Bankalarda gram altın 1941 liradan alınırken 2004 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2054 liradan alınırken 2067 liradan satışa sunuluyor.


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