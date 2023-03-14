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Altın fiyatlarında ABD etkisi

14.03.2023 - 17:09 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında ABD etkisi | Altın Haberleri

ABD enflasyonu 8 ay üst üste düşüş gösterse de aylık bazda yükseliş göstermesi Fed'in faiz artırımı için elini güçlendirince altın fiyatları düşüş gösterdi. Ons altın 1900 doların altına sarktı, gram altın da değer kaybetti.

Altın fiyatları hareketli bir gün geçiriyor. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından volatilitesini artıran altın düşüş gösterdi.

ABD'de yıllık enflasyon Şubat ayında yüzde 6 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oranında yükseldi. Fed ise enflasyondaki yüzde 2'lik oranı yakalayana kadar faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamıştı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Yıllık enflasyonda düşüş yaşansa da aylık enflasyonda yükselişin olması altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ons altın güne 1913 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1895 dolar en yüksek de 1914 dolar seviyesini gördü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ons altın geriledi ve 1895 dolara kadar düştü. Şu sıralar 1902 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Gram altın güne 1165 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1156 lira, en yüksek de 1167 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yüzde 0,50 oranında düşüşle 1160 liradan alıcı buluyor.

 

 


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