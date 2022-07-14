Altın fiyatları 14 Temmuz: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, sürpriz yapan ABD enflasyonu sonrası Fed’in faiz artırımlarında daha da hızlanabileceği beklentisiyle baskılanırken; gram altın da ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriliyor.

bigpara.com

Altının ons fiyatı, dün ABD haziran ayı enflasyon verisi sonrası 1707 dolara kadar gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni işlem gününde de değer kaybında hareket ediyor.

ABD haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin de üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti ve böylelikle 41 yılın zirvesini yeniledi. Kritik ABD verisinin sürpriz yapmasıyla dün piyasalar sert fiyatlamalar yaşandı. ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça önemli. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Fed'in temmuz ayı toplantısında ve eylül ayında yapılacak olan toplantıda 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken; rekor enflasyon verisi sonrası temmuz ayında 100 baz puan faiz artışı konuşulmaya başlandı.

Fed’in sıkılaşma politikası dünyada doları güçlendirirken; ABD tahvil faizlerini yükseltiyor. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılıyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, dün ABD enflasyon verisi sonrası 1707 dolara kadar gerileyerek; 9 Ağustos 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın bugünkü işlemlerde ise 1715 dolara kadar gerilerken; bugün içerisinde en yüksek 1736 doları gördü. Sarı maden saat 11:57 itibarıyla yüzde 1,02 oranında düşüşle 1717 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 977 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 970 lira seviyeden başladı. Gram altın yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 974,14 lira seviyesini, en düşük ise 963,44 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:02 itibarıyla yüzde 0,55 oranında düşüşle 965,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1617 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 653 liradan işlem görüyor.

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