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Altın fiyatlarına 'yaptırım' desteği!

01.03.2022 - 11:07 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 1 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 859 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1917 dolar seviyesinde bulunuyor. Rusya'ya uygulanacak yatırımların küresel endişeleri desteklemesiyle ons altın değer kazancını koruyor.

Altının ons fiyatı, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisiyle 1900 doların üzerinde tutunuyor. Rusya'ya uygulanacak yaptırımların küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki olası etkilerinin yarattığı endişeler altın fiyatlarını destekliyor. Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde en yüksek 1926 dolar seviyesini; en düşük ise 1901 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16:05 itibarıyla yüzde 0.41 oranında yükselişle 1917 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 863,36 lira seviyesini, en düşük ise 844,05 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 848 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı.

Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta gerçekleştireceği sunumları takip edecek.

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