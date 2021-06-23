gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 23 Haziran altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını 3.273 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Dün 505,9 liraya kadar yükselen, sonrasında hem ons altının fiyatı hem de dolar kurundaki düşüş öncülüğünde gerileyen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 494,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 494,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, Cumhuriyet altını da 3.273 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.779 dolardan günü kapatmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı zamanlamasına ilişkin açıklamalarının güvercin algılandığını belirterek, ons altında ise yön arayışının öne çıktığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatını baskıladığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında ise 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti.

Analistler ayrıca, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

PİYASALARA POWELL DESTEĞİ

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Fed Başkanı Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu vurgulamaya devam etmesi ve istihdam piyasasında kayda değer ilave toparlanmaya yakın olunmadığına yönelik söylemler halihazırda toparlanma eğilimi gösteren piyasaları destekliyor. Dolar ise baskı altında. Şu aşamada Dolarda baskının sürmesini beklerken, değerli madende aşırı satım bölgesinden gelen tepkinin devam edebileceğini ve 1.772 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.795 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Sonraki hedef ise 1.811 seviyesinde.

Diğer yandan, değerli madende tekrar baskının görülmesi ve 1.772 desteğinin kırılması durumunda 1.752 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.

ALTINDA GENEL GÖRÜNÜM DEĞİŞMEDİ

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Altının ons fiyatı dün Powell’ın mesajlarının ardından yukarı yönlü denemeler yapsa da bu yükseliş genel görünümü değiştirebilmiş değil. Öyle ki fiyatların 1780 doların üzerinde anlamlı bir destek bulmakta belirgin şekilde zorlandığını görüyoruz. Bunu özellikle enflasyonun dirençli kalıp kalmayacağı ve bu kapsamda Fed’in para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizliklerle açıklamak mümkün.

Büyük resme baktığımızda ise içinde bulunduğumuz şartların değerli metaller açısından negatif unsurlar barındırmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Kaldı ki Fed şimdilik net bir sinyal vermiyor olsa da tahvil alımlarında azaltıma doğru yol alındığını da unutmamak gerekiyor.

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