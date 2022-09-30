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Altın fiyatları yükselişte!

30.09.2022 - 13:31
Altın fiyatları 30 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, İngiltere Merkez Bankası’nın önceki gün gerçekleştirdiği açıklamaları sonrası yönünü yukarı çevirirken; gram altın fiyatı da eşlik ediyor.

Ons altın fiyatları, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) önceki gün piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını duyurmasıyla değer kazancına yöneldi. BoE’nin açıklaması sonrası dolar endeksi zayıflarken; ABD tahvil faizleri düşüşe geçti ve ters korelasyon etkisiyle ons altın fiyatları yükselişe geçti.

Ons altın, haftanın son işlem gününde en yüksek 1674 doları, en düşük ise 1659 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,37 oranında yükselişe geçti.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 984 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 994 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 998,54 lira seviyesini, en düşük ise 987,42 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:26 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 993,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1636 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 736 liradan işlem görüyor.

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