gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 924 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1828 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün 3,5 ayın en düşük seviyesini görürken, haftanın ikinci işlem gününde toparlanma çabasıyla hareket ediyor. Altın fiyatlarında, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve doların dünyada güçlenmesinin negatif etkisi devam ediyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1830 dolar seviyesini; en düşük ise 1821 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1828 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,99 lira seviyesini, en düşük ise 910,86 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:09 itibarıyla yüzde 1,45 oranında yükselişle 924,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 366 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 906 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 918 lira seviyeden başladı.

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