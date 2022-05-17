  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları yükselişte!
‹ Önceki Haber Sri Lanka Başbakanı: Petrol stokumuz bitti Sri Lanka Başbakanı: Petrol stokumuz bitti Sonraki Haber › Konut satışları yüzde 38,8 yükseldi Konut satışları yüzde 38,8 yükseldi

Altın fiyatları yükselişte!

17.05.2022 - 10:16 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 924 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1828 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün 3,5 ayın en düşük seviyesini görürken, haftanın ikinci işlem gününde toparlanma çabasıyla hareket ediyor. Altın fiyatlarında, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve doların dünyada güçlenmesinin negatif etkisi devam ediyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1830 dolar seviyesini; en düşük ise 1821 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1828 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,99 lira seviyesini, en düşük ise 910,86 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:09 itibarıyla yüzde 1,45 oranında yükselişle 924,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 366 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 906 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 918 lira seviyeden başladı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9147 Değişim: 0,08%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7726 Değişim: 0,09%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
925,54 Değişim: -0,31%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.