gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 948 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1845 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla haftayı değer kazancıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde, en yüksek 1849 dolar seviyesini; en düşük 1836 dolar seviyesini gördü. Sarı maden şu dakikalarda, yüzde 0,20 oranında yükselişle 1845 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün, günü uluslararası piyasalarda 938 lira seviyesinden tamamlarken; yeni güne 946 lira seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 949,32 lira seviyesini, en düşük 937,32 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:10 itibarıyla yüzde 0,82 oranında yükselişle 948,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1553 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 392 liradan işlem görüyor.

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