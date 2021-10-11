11 Ekim gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 503 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1755 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 506 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 505 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 507,71 lira seviyesini, en düşük ise 502,98 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09.58 itibarıyla yüzde 0.50 oranında düşüşle 503,98 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 375 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1761 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1751 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.12 oranında yükselişle 1755 dolardan işlem gördü.

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