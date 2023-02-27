  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatları kritik eşikte
‹ Önceki Haber İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır İGA: İstanbul Havalimanı olası depreme hazır Sonraki Haber › Birden fazla depremi ödeyecek güçteyiz Birden fazla depremi ödeyecek güçteyiz

Altın fiyatları kritik eşikte

27.02.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları kritik eşikte | Altın Haberleri

Altın fiyatları enflasyon beklentilerinin yeniden yukarı dönmesiyle birlikte düşüşe geçti. Ons altın 1806 dolara kadar düştü.

Küresel enflasyon sorunu altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Avrupa'da enflasyonun hızlı düşmeyeceği, faiz indirimlerinin 2024 tarihinden önce gerçekleşmeyeceği beklentileri nedeniyle altın fiyatları düşüşe geçti.

Ons altın 2 aydır görmediği seviye olan 1806 dolara kadar geriledi. Ons altın gün içinde en yüksek 1814 doları gördü. Şu sıralar 1807 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak düşüş gösteriyor. Gram altın gün içinde en düşük 1094 lira, en yüksek de 1106 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1094 lira seviyesinde işlem görüyor. Böylece gram altın da 2 ayın dibine gerilemiş oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.015 Değişim: -0,86% Hacim : 28.747 Mio.TL Son veri saati : 12:12
Düşük 4.980 27.02.2023 Yüksek 5.085
Açılış: 5.076
18,8850 Değişim: 0,05%
Düşük 18,7920 27.02.2023 Yüksek 18,9680
Açılış: 18,8752
19,9335 Değişim: 0,12%
Düşük 19,8029 27.02.2023 Yüksek 20,0642
Açılış: 19,909
1.099,03 Değişim: -0,01%
Düşük 1.094,28 27.02.2023 Yüksek 1.106,32
Açılış: 1.099,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.