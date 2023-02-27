Altın fiyatları kritik eşikte | Altın Haberleri

Altın fiyatları enflasyon beklentilerinin yeniden yukarı dönmesiyle birlikte düşüşe geçti. Ons altın 1806 dolara kadar düştü.

Küresel enflasyon sorunu altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ve Avrupa'da enflasyonun hızlı düşmeyeceği, faiz indirimlerinin 2024 tarihinden önce gerçekleşmeyeceği beklentileri nedeniyle altın fiyatları düşüşe geçti.

Ons altın 2 aydır görmediği seviye olan 1806 dolara kadar geriledi. Ons altın gün içinde en yüksek 1814 doları gördü. Şu sıralar 1807 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak düşüş gösteriyor. Gram altın gün içinde en düşük 1094 lira, en yüksek de 1106 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1094 lira seviyesinde işlem görüyor. Böylece gram altın da 2 ayın dibine gerilemiş oldu.

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