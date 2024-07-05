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Altın fiyatları güne nasıl başladı?

05.07.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları güne nasıl başladı? | Altın Haberleri

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 486 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken buna karşın iş gücü piyasasının hala oldukça sıcak kalmayı sürdürmesi soru işaretlerinin azalmasına engel oluyor.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatan analistler, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade ederek, bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

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Banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.

Analistler, tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinerek, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu veriler öncesinde Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık indirime gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.


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