ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 17 Kasım güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatları düşüş eğiliminde ilerlerken, gram altın fiyatları da ons altında yaşanan düşüşle geriliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle piyasalarda risk iştahı yükselirken; altın fiyatları da desteklenmişti. 3 ayın zirvesine kadar yükselen ons altın fiyatları, bugün ise baskı altında hareket ediyor. Sarı maden gün içerisinde 1761 dolara kadar gerilerken, en yüksek 1774 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,51 oranında düşüşle 1765 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTINDA DÜŞÜŞTE

Gram altın, salı günü ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yenilerken; bugün değer kaybında ilerliyor. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1062,64 lirayı, en düşük 1053,92 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:40 itibarıyla yüzde 0,15 oranında düşüşle 1055,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1739 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 161 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1062 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1056 lira seviyeden başladı.

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