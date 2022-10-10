ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 10 Ekim güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlarken; ABD enflasyon rakamları piyasalar üzerinde yön belirleyici olacak.

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası baskı altına girerken; yeni haftada da değer kaybını sürdürüyor. ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerin üzerinde gelmesiyle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında daha agresif davranabileceği beklentisi yükseldi ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizleri yükselirken, altın fiyatları değer kaybetti. Yeni haftada gözler ABD enflasyon verisinde olacak. Tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamları Fed’in faiz artırım kararını alırken, takip ettiği en önemli iki veri olarak öne çıkıyor.

ABD eylül ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile perşembe günü 15:30’da açıklanacak. ABD enflasyonu ağustos ayında yüzde 8,3 oranında gerçekleşirken, eylül ayında yüzde 8,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, Fed’in faiz artırımlarında gaza basabileceği algısıyla dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını geriletebilir. Enflasyon verisi ekonomistlerin tahminlerinin altında gelir ise, Fed faiz artırımlarında daha ılımlı davranabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1699 dolar seviyesini, en düşük 1678 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,91 oranında düşüşle 1679 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1014 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1006 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1019,99 lira seviyesini, en düşük ise 1002,53 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:38 itibarıyla yüzde 1,08 oranında düşüşle 1003,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1656 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 817 liradan satılıyor.

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