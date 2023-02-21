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Altın fiyatları denge arayışında

21.02.2023 - 09:58 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları denge arayışında | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken denge arama arayışları da sürüyor. Merkez bankalarının faiz artırım sinyalleri altını durgunlaştırdı.

Altın fiyatları merkez bankalarının alacağı kararla yön belirlemeye yöneldi. Beklentilere göre fiyatlama hareketinde bulunan altın son günlerde yataya yakın düşüş hareketi gerçekleştiriyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yarın açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde ons altın kritik 1840 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı.

Doların diğer güçlü para birimleri karşısında yükselmesi de ons altında negatif etki yarattı.

Ons altın güne 1841 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1837 dolar, en yüksek de 1843 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1839 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak sakin seyre yöneldi. Gram altın güne 1116 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1113 lira, en yüksek de 1125 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.

ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın 1840 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadı. Gram altın da 1115 liradan işlem görüyor.

BU SEVİYELER ÖNEMLİ

Uzmanlar ons altın için bugün destek olarak 1830 doları öne çıkardı. 1830 doları aşağı yönlü kırılması halinde 1813 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğine değinen analistler direnç olarak ise 1853 ve 1867 doları gösterdi.


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