altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 19 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1838 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 441 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 438.61 lira seviyesini, en yüksek ise 443.43 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.00 itibarıyla yüzde 0.39 oranında düşüşle 440.08 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 721 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 959 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1845 dolar seviyesini, en düşük ise 1833 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.08 oranında yükselişle 1838 dolardan işlem gördü.

1864 SEVİYESİNE DOĞRU YÜKSELİŞLER GÖZLENEBİLİR

Şeker Yatırım

Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1864 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Bunun için öncesinde Fibonacci seviyesi olan 1840 direncinin kırılması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1825 ve 1811 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir.

KISA DÖNEM İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ OLACAK

Meksa Yatırım

Ons altına destek seviyesinden tepki alımı geldi. İlk destekler 1.829 ve 1.810-1.800 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem için bu seviyeler önem kazanabilir. Bu seviyelerin altında geri çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.856-1.864 ve 1.875-1.885 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

ALTIN, YELLEN KAYNAKLI SINIRLI DA OLSA HAREKETLENEBİLİR

Gedik Forex

Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.

Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

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