gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları, yaklaşık 2 haftanın en yükseğini görürken şu dakikalarda ons altın ve gram altın yüzde 1’ün üzerinde değer kazancında ilerliyor.

Altının ons fiyatı, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle değer kazancında ilerliyor. Piyasalar haftaya açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekliyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1671 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken; en düşük 1649 dolara geriledi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,12 oranında yükselişle 1671 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTIN 2 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNDE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 989 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 992 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlarken, gün içerisinde en yüksek 1001,33 lira seviyesine tırmanarak yaklaşık 2 haftanın en yükseğini gördü.

Gram altın, en düşük 984,32 lira seviyesine gerilerken; ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor ve saat 11:19 itibarıyla yüzde 1,02 oranında yükselişle 999,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1640 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 750 liradan alıcı buluyor.

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