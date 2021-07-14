gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 14 Temmuz altın yorum

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Powell’ın tahvil alımı azaltımı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası yükselişini hızlandırarak yaklaşık bir ayın zirvesini gördü. Kısa vade içerisinde ons altın fiyatları üzerinde 2 farklı senaryo beklenirken; ilk senaryo ons altın fiyatının Fed etkisi ile 1700 dolara gerilemesi, ikinci senaryo da ise değer artışının 1900 dolar seviyesine kadar sürmesi bekleniyor.

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Powell’ın güvercin açıklamaları sonrası yükselişini hızlandırırken; 1829 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altının yükselişinde “Fed'in tahvil alımı azaltımı eşeğinden hala uzaktayız” açıklaması etkili oldu.

Dün beklentilerin çok üzerinde gelen ABD TÜFE verisi sonrası dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları, bugün açıklanan ÜFE rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesine sert tepki vermedi. Uzmanlar, beklentilerin üzerinde gelen TÜFE sonrası, ÜFE beklentilerinin de yukarı yönlü revize edildiği görüşünde…

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası 1798 - 1827 dolar seviyesinde dalgalı bir seyirle hareket etmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saati ile 19.00'da Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum piyasalar tarafından takip edilecek.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olması beklenirken; ons altın fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.23 itibarıyla yüzde 1.05 oranında yükselişle 1826 dolardan işlem gördü.

Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 505.43 lira seviyesini, en düşük ise 499,69 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.73 oranında yükselişle 504.53 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 388 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyesinden başlamıştı.

ALTINDA 2 SENARYO

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Haziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.

Dün açıklanan ABD Haziran enflasyonu son derece yüksek bir gerçekleşmeye sahne oldu ve veriyi takiben ABD tahvil faizlerinde güçlü bir yükselişe şahit olduk, dolar endeksi değer kazandı. Olağan şartlarda altının da değer kaybetmesi gerekirdi ancak bu gerçeklemedi. Ben bu durumu altın adına bir dayanıklılık olarak görüyor, yaz aylarında 1900 dolar civarının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Çok daha güçlü bir yükseliş söz konusu olabilir mi derseniz hayır ben bunun için erken olduğu, 2019 yılını çağrıştıran performanslara 2022 sonrasında imza atabileceği görüşündeyim.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler