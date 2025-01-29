Altın Fed kararıyla hareketlendi

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Fed'in faiz oranı kararı öncesinde yükselişini süren altın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın son vergi tehditleri ile ABD Merkez Bankası Fed'e odaklanmıştı. Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Banka gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı. Karar öncesi 2751 dolar seviyesinde olan ons altın, karar açıklandıktan sonra 2746 dolara geriledi. Faiz açıklaması öncesi 3166 TL seviyesine çıkan gram altın ise karar sonrası 3161 TL oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından sonra altının onsu 2757 dolar seviyesine yükselirken altının gramı da 3173 TL seviyesine çıktı.