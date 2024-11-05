Altın durgunluğa girdi! Yatırımcılar dikkat

Haberin Devamı

Altın fiyatlarında kısa süreli düzeltme hareketi görülmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta sürekli tarihi rekorlar kıran altın fiyatları bugün ABD seçimleri öncesinde durgun ve yatay seyre yöneldi.

Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri, ABD seçim sonuçları ve küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen altın yatırımcılarını ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2732 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek de 2738 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2734 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3023 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3009 lira, en yüksek de 3023 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3020 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3088 liradan alınırken 3131 liradan satılıyor.